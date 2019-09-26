В связи с поездкой Никола Пашиняна и сопровождающей его делегации в США в армянских СМИ можно встретить достаточно нелицеприятной информации.

Накануне Politik.am "рассекретил" данные того, во сколько обошлась армянским налогоплательщикам прихоть премьер-министра. Пашинян хотел устроить въезд, точнее влет в Штаты по высшему разряду и удивить американцев, продемонстрировав возможности Армении.

Но возможности страны не демонстрируют взятыми в аренду на один раз супердорогими самолетами. О стране судят не по тому, на чем прилетел глава государства, а по тому, что представляет она сама.

Армения, изолированная от региона благодаря агрессорской политике, не имеющая выходов в мир, ничего собой не представляет, во всяком случае в глазах американцев. Остается садиться в дорогой самолет и попытаться покрасоваться хотя бы так.

Как написал Politik.am, Пашинян отправился в США на супердорогом лайнере Gulfstream G550 чартерным рейсом. И этот полет обошелся армянам в 400 тысяч долларов (190 миллионов драмов).

Если бы поставленные Пашиняном цели удалось оправдать хотя бы на треть, премьер-министру как-нибудь простили бы часть этой астрономической для армянского бюджета суммы. Но потраченные средства не оправдали себя. Поэтому информация об огромных и бессмысленных затратах стала еще одним раздражающим факторов для общественности.

Соучредитель партии "Одна Армения" Артур Казинян сделал публикацию на своей странице в Facebook.

"Несостоявшиеся революционеры наших дней в полном объеме наслаждаются благами власти, поскольку никогда в своей сознательной жизни не могли представить, что будут иметь такую возможность.

Впервые в истории Армении Никол Пашинян, за мой и ваш счет, позволил себе арендовать частный самолет стоимостью 350.000 долларов (190 млн. драмов - ред.) для путешествия, не имеющего никакой связи с национальным и государственным интересом и практически напоминающего частный визит.

Примечательно, что эта трата произведена только для элиты власти, со всей присущей арабским шейхам роскошью. Пока неясно, во сколько обошлась поездка журналистов собственного пользования - суточные и расходы на дорогу.

Люди, не видевшие в своей жизни ничего другого кроме билетов эконом-класса и четырехзвездочных гостиниц, сегодня пользуются private jet-ми, останавливаются в президентских номерах самых дорогих отелей мира, занимаются шопингом в самых дорогих бутиках. А среднестатистический Погос продолжает жить своей несчастной и тяжелой жизнью, добывать хлеб насущный, заботиться о проблеме зимней обуви и одежды для детей, платить за дорогие коммунальные услуги.

Разве это было требованием революции? Неужели наши граждане боролись, подвергались насилию и аресту ради резкого повышения жизненного уровня нескольких семей?", - написал Артур Казинян, цитирует Aysor.am.

Султан Керим