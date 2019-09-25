https://news.day.az/politics/1159847.html Эльмар Мамедъяров на переговорах Контактной группы ОИС по Джамму и Кашмиру
Эльмар Мамедъяров на переговорах Контактной группы ОИС по Джамму и Кашмиру
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 25 сентября принял участие в заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Джамму и Кашмиру, проведенном в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как передает в среду Trend со ссылкой на министерство, выступая на заседании, Эльмар Мамедъяров выразил поддержку Азербайджана, как ответственного члена мирового сообщества, в урегулирование вопроса Джамму и Кашмир, согласно нормам и принципам международного права и соответствующим резолюциям ООН, а также мирным путем и с полным соблюдением международного права.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре