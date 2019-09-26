В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Министр поздравил Бурич с избранием генеральным секретарем Совета Европы и пригласил посетить Азербайджан.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы и его институтами. Было выражено согласие продолжить совместные усилия по дальнейшему углублению существующего сотрудничества.

Мамедъяров проинформировал генсека Совета Европы о недавней встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В связи с этим была подчеркнута важность скорейшего мирного урегулирования конфликта, вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои родные края.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.