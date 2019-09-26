Началось судебное разбирательство в связи с разводом Зюмрюд Ягмур и Фуада Гахраманлы.

В Абшеронском районном суде сегодня состоится слушание по поводу развода между Зюмрюд Ягмур и бывшим заместителем председателя ПНФА Фуадом Гахраманлы.

Судебный процесс под председательством судьи Эльмана Мамедова начнется в 10:20, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.