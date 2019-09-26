https://news.day.az/politics/1159918.html Жена Фуада Гахраманлы разводится с мужем-тираном - Начался суд
Жена Фуада Гахраманлы разводится с мужем-тираном - Начался суд
Началось судебное разбирательство в связи с разводом Зюмрюд Ягмур и Фуада Гахраманлы.
В Абшеронском районном суде сегодня состоится слушание по поводу развода между Зюмрюд Ягмур и бывшим заместителем председателя ПНФА Фуадом Гахраманлы.
Судебный процесс под председательством судьи Эльмана Мамедова начнется в 10:20, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.
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