Армянские власти всегда питали склонность к рейтингам. Не стал исключением и Никол Пашинян. После избрания на пост премьер-министра он без конца проводит соцопросы, открытые или закрытые, с целью выяснения популярности своей власти.

Как пишет газета "Грапарак", накануне в интернете появился очередной опрос, согласно которому, рейтинг Никола Пашиняна упал до 25 процентов.

Издание сомневается, что данные верны, потому что месяц назад рейтинг премьера был на уровне 45 процентов. Правда, оговариваются авторы публикации, так было до недавней отставки руководителей силовых структур и визита Пашиняна в США.

Резонансный скандал с силовиками и провальный визит в Соединенные Штаты отобрали у "революционного" премьера 20 процентов голосов.

Султан Керим