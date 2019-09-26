"Я думаю, что визит президента России Владимира Путина в Армению будет довольно холодным. Давайте также примем во внимание то, что Путин приезжает не в Республику Армения, а для участия в заседании Высшего Совет ЕАЭС".

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью "168 жам" главный редактор российского информационного агентства Regnum Модест Колеров.

То есть, повестка дня - ЕАЭС, и принимающая сторона должна представить свою повестку двусторонне, чтобы было ясно, будет двустороннее содержание или нет, сказал Колеров.

Редактор Regnum предлагает уточнить армянскую двустороннюю повестку у властей Армении, выяснить, какие документы относительно этого будут представлены российской стороне, какую повестку дня они видят для двусторонней встречи, какие вопросы они выделяют и как они работают в направлении двусторонних отношений.

"Скажите, какая у вас повестка, и российская сторона примет решение, поскольку принимающей стороной являетесь вы".