https://news.day.az/politics/1160029.html Эльмар Мамедъяров на переговорах с грузинским коллегой - ФОТО
Эльмар Мамедъяров на переговорах с грузинским коллегой - ФОТО
В рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН министр ионстранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, на встрече министры выразили удовлетворенность взаимовыгодными партнерскими отношениями, развивающимися в условиях добрососедства, передает Day.Az.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре