В рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН министр ионстранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, на встрече министры выразили удовлетворенность взаимовыгодными партнерскими отношениями, развивающимися в условиях добрососедства, передает Day.Az.