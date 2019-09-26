https://news.day.az/politics/1160039.html Экономическая мощь Азербайджана растет и улучшается благосостояние людей
Экономическая мощь Азербайджана растет и улучшается благосостояние людей
Азербайджан развивается быстрыми темпами, экономическая мощь страны растет, укрепляется и улучшается благосостояние людей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов на региональном совещании в Центре Гейдара Алиева в Хырдалане.
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