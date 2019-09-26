Азербайджан развивается быстрыми темпами, экономическая мощь страны растет, укрепляется и улучшается благосостояние людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов на региональном совещании в Центре Гейдара Алиева в Хырдалане.

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