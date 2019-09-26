Газета "Паст" пишет, что накануне произошли два примечательных события, которые по сведениям издания, были восприняты довольно болезненно находящимся в США Николом Пашиняном, передает Day.Az.

Сначала депутат фракции "Мой шаг", председатель Союза добровольцев "Еркрапа" Сасун Микаелян в беседе с журналистами, комментируя обстоятельства отставки бывшего директора СНБ Артура Ванецяна, заявил, что Ванецян его друг и останется им, затем добавил, что "никто не может выбросить погоны Ванецяна в мусорную урну".

Параллельно с Микаеляном неожиданное для властей заявление сделал также министр обороны Давид Тоноян, сказав, что он "серьезно обеспокоен состоянием здоровья Манвела Григоряна". Эти два деятеля, играющие ключевую роль во власти, озвучили подобные тезисы по двум столь болезненным для Пашиняна вопросам.

"По нашим сведениям, Пашинян связался с Араратом Мирзояном и Тиграном Авиняном, призвал их быть очень внимательным к команде до своего возвращения, также добавил, что вопрос Сасуна Микаеляна будет вынесен на обсуждение правления партии и не исключается, что Микаелян будет исключен из партии. Муссируются также разговоры, что он распрощается также с должностью председателя Союза добровольцев "Еркрапа"", - пишет газета.