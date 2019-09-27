Мы привыкли к неординарным оппозиционерам и их действиям, когда они пробираются через массу, очень часто, ими же самими выдуманных препятствий к эфемерной цели. Нередко препятствием становятся другие люди, ибо в лагере оппозиции Азербайджана есть неписаные правила, точнее, аксиомы поведения.

Тотальное большинство радикалов, словно условившись, преданы ошибочному мировоззрению, где царствует гипертрофированное "Я", самоуверенная эгоистичная воля. Что это - осознание глубокой порочности лидеров оппозиции, в основе мышления которых краеугольный камень - зарвавшееся "Я" одного человека, партии и движения, где само понятие "Я", словно, и к логике не имеет отношения, и, более того, как участок забором очерчивается рамками интересов лидера, стремлений "могучей кучки" тусовщиков в руководстве?

Но бывает и так, что ярый оппозиционер, критик власти - аж до мозга костей - разочаровывается в своем окружении, в людях, которым верил. Хоть как-то, но верил.

Известный юрист, член Координационного центра марионеточного "Национального Совета" Аннаги Гаджибейли вчера в своем фейсбучном профиле обвинил председателя ПНФА Али Керимли в откровенном потворстве политическим люмпенам и троллям, "гордо" называющим себя "фронтистами".

По словам А.Гаджибейли, ныне он максимально дистанцируется от ПНФА и не желает иметь никаких дел ни с самим А.Керимли, ни с руководством партии, ни тем паче с троллями, которым вообще не желает отвечать.

Что же случилось, что человек, десятилетиями верой и правдой служивший идеям ПНФА, вдруг так возненавидел руководство этой партии, почувствовал себя оскорбленным отношением не только неких рядовых членов -"фронтистов", но и функционеров организации?!

А.Гаджибейли поделился своими проблемами в своем фейсбучном профиле.

"Эти дни стали потоком оскорблений в мой адрес. Начну издалека, по порядку. В 2013 году, во время президентских выборов я был активным членом "Нацсовета" и все происходило перед моими глазами. В Общественной Палате, а потом и во время выборов был глубоко разочарован. Написал аналитическую статью, указал на недостатки работы оппозиционных партий, подсказал пути решения проблем. Одно, самое обычное мое предложение не понравилось нескольким мусаватистам, и они начали оскорблять меня. Но никто не обозвал меня предателем и лизоблюдом", - пишет А.Гаджибейли.

Но фронтисты, точнее, "кирасиры" председателя ПНФА Али Керимли в социальных сетях - что неоднократно и многими доказано на фактах - гораздо невоспитаннее, агрессивнее. Они, образно выражаясь, руководствуясь полученной командой "Ату его!", сломя голову кидаются на намеченную жертву. В ход идут весь арсенал нецензурной лексики, весь бред сумрачного сознания, и цель одна - запугать, вогнать в депрессию, в общем, сделать так, чтобы жертве неповадно было. Чтобы когда он, намеченный человек, в следующий раз вознамерится хоть как-то покритиковать Али Керимли, сто раз подумал.

Безалаберный человек, бесхребетный политик Али Керимли ныне действует на ниве блогерства. Он ежедневно разряжается очередной филиппикой в адрес властей, где чуть ли не в каждом слове сквозит люмпенская ненависть, маргинальная сущность состарившейся в оппозиции ходячей карикатуры на логику.

Али Керимли сочится ядом, грозит, ставит условия, шлет ультиматумы. И это все происходит в маленькой комнатушке, где зиц-председатель ПНФА усаживается перед ноутбуком, устремляет свой взор в маленькую веб-камеру и начинает ежедневное шоу одинокого политического клоуна. Он сперва говорит тихо, степенно. Но потом накручивает себя, машет руками, свербит очами, чуть ли с пеной у рта кричит перед камерой.

Он мнит себя лидером оппозиции.

А.Гаджибейли думает иначе.

"Когда в связи со скандалом в семье Фуада Гахраманлы решил обнародовать свою позицию в Facebook, "фронтисты" обозвали меня предателем, прихвостнем власти и подхалимом. А Намизад Сафаров в обсуждениях не только промолчал, но и поощрил абсолютное большинство оскорбивших меня людей. Далее Ильхам Гусейн, являющийся рупором Али Керимли, написал, что-де я "человек, молчащий после присвоений грантов". Многочисленные "эксперты" оскорбляли меня. Но Али Керимли, прекрасно осведомленной обо мне, о моей семье, о моей позиции - ограничился тем, что "нельзя обзывать людей, без каких-либо причин и скопом, стадом оскорбляющих человека, троллями". То есть, по логике А.Керимли, все, кто не входит в дефиницию определения как "тролль", может оскорбить меня и их, этих людей, нельзя называть троллями", - пишет юрист.

Али Керимли, недолго думая, посоветовал А.Гаджибейли обратиться к Контрольно-ревизионной комиссии партии. Мол, не волнуйтесь, сударь, там разберутся, и может быть, дадут по шее троллям.

Но изюминка ситуации в том, что среди брызжущих пеной в социальных сетях троллей есть и члены партии КРК.

А.Гаджибейли оскорблен поведением руководства ПНФА.

И он абсолютно прав в своем гневе.

Ну как можно логически объяснить поведение функционеров ПНФА, когда они в один голос пишут в адрес всех критиков одни оскорбления и называют критиков А.Керимли "сучьим племенем"?!

Что за мышление бандерлогов, когда все решается на стадном уровне, после наущения и науськивания?!

А.Гаджибейли омрачен: "Знаете, я пришел к нерадостному заключению, что все это доказывает одно - в нашей стране нет системной оппозиции, а есть только система оппозиции".

Известный юрист не одинок в своем отчаянии, перемешенном с гневом. Ибо боль непонимания - это часть оппозиционного мирка, где водят свой бесконечный хоровод живые мертвецы "лидеры" в выцветших лакейских ливреях с перекошенными от безысходности лицами-масками. Боль поражения и жизнь на обочине в течение десятилетий забвения воспринимается как несовершенство самой оппозиционной системы, что нередко ведет к отрицанию, умалению ценности, устройства, порядка всех вещей, и лишь изредка марионетке дается понимание, что причина этого несовершенства он сам. В таком случае марионетка начинает меняться сам. И он начинает слепо ненавидеть, отвечает жестокости логики жизни и неизбежности политического летального исхода жестокостью своей. Осознание ошибок приходит слишком поздно...

Все в мире взаимосвязано - каждый человек ежеминутно творит этот мир и воспринимает результат плодов творения других людей. Но у председателя ПНФА Али Керимли нет и никогда не было осознания ответственности за себя и за других, и потому он возвращает полученное от Фатума. Круг замыкается.

Равнодушие, цинизм, жестокость, черствость. Управление троллями в социальных сетях - это дно ада, последний, девятый круг.

У Али Керимли все мосты сожжены, и путь его - только вниз...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az