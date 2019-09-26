https://news.day.az/politics/1160101.html Президент Ильхам Алиев: Один из основных приоритетов – уменьшение зависимости от нефтяной и газовой сферы
Президент Ильхам Алиев: Один из основных приоритетов – уменьшение зависимости от нефтяной и газовой сферы
Один из основных приоритетов - уменьшение зависимости от нефтяной и газовой сферы.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в частности на встрече с делегацией во главе с вице-президентом Международной финансовой корпорации по развитию экономики и частного сектора Гансом Петером Ланкесом.
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