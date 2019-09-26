https://news.day.az/politics/1160189.html Президент Ильхам Алиев поздравил туркменского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил туркменского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.
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