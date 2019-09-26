Президент Ильхам Алиев поздравил туркменского коллегу 487

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az. Новость обновляется

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