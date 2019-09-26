Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг поздравил еврейскую общину страны по случаю национального праздника еврейского народа Рош ха-Шана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.

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