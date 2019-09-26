В Баку состоялось 13-е заседание Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Азербайджан-Россия.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, выступив на мероприятии, заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Фуад Мамедов рассказал о нынешнем состоянии и перспективах военно-технического сотрудничества между двумя странами, подчеркнул развитие отношений в этой сфере.

Стороны рассмотрели текущее состояние военно-технического сотрудничества и определили основные направления деятельности на 2020 год.

По итогам встречи был подписан "Протокол 13-го заседания Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией".