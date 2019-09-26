https://news.day.az/politics/1160221.html Эльмар Мамедъяров: Армения продолжает осуществлять незаконную деятельность для закрепления присоединения оккупированных территорий
Эльмар Мамедъяров: Армения продолжает осуществлять незаконную деятельность для закрепления присоединения оккупированных территорий
Последние экономические, социальные и экологические показатели демонстрируют, что модели процветания и развития должны быть изменены и слажены. Такие угрозы как вооруженные конфликты, агрессивная экспансионистская политика, деградация окружающей среды, нарушение прав человека, финансовые кризисы, а также террор, сепаратизм, транснациональная организованная преступность и экстремизм продолжают влиять на миллионы людей по всему миру.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД, об этом сказал министр Эльмар Мамедъяров, выступая на Конференции министров Движения неприсоединения.
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