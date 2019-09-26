Во время встречи стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Лигой арабских государств и подчеркнули важность активизации совместных усилий по углублению сотрудничества во многих областях, сообщает Trend со ссылкой на МИД, передает Day.Az.

Стороны обсудили предстоящий Бакинский саммит, а также Движения неприсоединения и председательство Азербайджана в Движении.

В ходе встречи они также обсудили ряд вопросов региональной безопасности, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.