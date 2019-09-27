26 сентября 2019 года в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось 34-е заседание Организации министров иностранных дел ГУАМ по демократии и экономическому развитию, сообщает Trend со ссылкой на МИД, передает Day.Az.

На встрече приняли участие Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Э.Мамедъяров, Министр иностранных дел Грузии Д.Залкалиани, Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Н.Попеску, Министр иностранных дел Украины В.Пристайко (в качестве председателя встречи) и Генеральный секретарь организации ГУАМ А.Афендиев.

На заседании обсудили вопросы политического взаимодействия в формате ГУАМ, сложные вопросы межпарламентского сотрудничества, развития отраслевого сотрудничества, а также сотрудничества с другими странами-партнерами.

Министры иностранных дел были проинформированы о мерах, принятых Генеральным секретарем для развития транспортных коридоров ГУАМ на международном уровне, и подчеркнули важность продолжения совместных усилий. Министры приняли во внимание важность встречи Рабочей группы по энергетике и организации встречи на высоком уровне в соответствии с ее результатами.

На встрече также обсуждались итоги встреч руководителей дипломатических академий, созданных при министерствах иностранных дел государств-членов ГУАМ, а также развитие культурно-гуманитарного измерения сотрудничества и реализация мероприятий в области молодежи и спорта.

Министры иностранных дел рассмотрели вопросы сотрудничества ГУАМ с другими международными организациями и выразили поддержку налаживанию сотрудничества Секретариата ГУАМ с Секретариатом Всемирной туристской организации.

На встрече обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.