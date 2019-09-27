Хлопководство - это одна из самых доходных и востребованных отраслей сельского хозяйства в самых разных странах мира. В последние годы эта отрасль в Азербайджане переживает настоящий период возрождения благодаря масштабной поддержке и инициативам Президента Ильхама Алиева.

В Азербайджане хлопководство было одной из самых высокоразвитых отраслей: это вполне объяснимо, ведь традиции хлопководства в нашей стране насчитывают много веков.

Но после распада СССР и захвата власти радикалами из ПНФА и "Мусават" наша страна столкнулась с серьезными трудностями. Гражданское противостояние, откровенно некомпетентное управление государством, провальная внешняя, внутренняя, экономическая политика и армянская агрессия нанесли серьезнейший ущерб Азербайджану. Многие традиционные для нашей страны в прошлом сферы промышленности и сельского хозяйства пришли в упадок.



После того, как ситуация в стране стабилизировалась и разруха сменилась последовательным экономическим развитием, задача по возрождению этих отраслей стала одной из приоритетных. Конечно, это требовало огромных финансовых ресурсов, ведь предстояло не только с нуля наладить весь технологический процесс, но и восстановить утраченную инфраструктуру. Подписание "Контракта века", которое открыло азербайджанской нефти путь на мировые рынки, решило этот вопрос.

Серьезный импульс в деле возрождения славы азербайджанского хлопководства произошел в середине 2010-х годов. Объявленный Президентом Ильхамом Алиевым курс на диверсификацию национальной экономики и ускоренное развитие ненефтяных отраслей включал в себя ряд серьезных мер в сфере сельского хозяйства.



В 2016 году глава государства подписал распоряжение "О государственной поддержке развития хлопководства в Азербайджане". А уже через год по инициативе Президента Ильхама Алиева была принята Государственная программа развития хлопководства в 2017-2022 годах.

И результат не заставил себя ждать: началась, можно сказать, новая эпоха в развитии этой отрасли в нашей стране. В 2015 году в Азербайджане собрали 35,2 тысячи тонн хлопка с 18,7 гектара. Всего через год, в 2016-м, посевные площади увеличились в 2,7 раза до 51,4 тысячи гектаров. Хлопка при этом собрали в 2,5 раза больше, чем в 2015 году - уже 89,4 тысячи тонн. Пиковые показатели были зафиксированы в 2018 году: по стране собрали 230,4 тысячи тонн хлопка-сырца, что аж в шесть с половиной раз больше, чем в 2015 году. Посевные площади при этом в прошлом году составили 132,5 тысячи гектаров.

Причины такого резкого роста не только в масштабных усилиях государства и широкой поддержке фермеров. Хлопководство - достаточно прибыльная отрасль, причем выгоду эту получает и государство, и предприниматели, экспортирующие или перерабатывающие сырье, и текстильная промышленность, и конечно же, сами фермеры.

Сегодня один гектар площади, засеянной хлопком, обходится фермеру в сумму порядка 1058 манатов. Сюда входят расходы на подготовку почвы, агротехнические меры, закупку и посев семян, расходы на выращивание, сбор урожая и прочее. Соответственно, фермер заинтересован в одном из двух вариантов развития своего хозяйства: в увеличении посевных площадей или повышении урожайности с одного гектара. Если, например, фермер собрал с гектара 20 центнеров хлопка, то его прибыль составит 520 манатов. Всего на пять центнеров урожая больше - и прибыль с гектара вырастет до 850 манатов. Нетрудно посчитать, что если собирать по 30 центнеров хлопка, то прибыль с каждого гектара составит уже 1300 манатов.

Эти расчеты позволяют приблизительно представить масштабы прибыли, которую может извлечь отрасль в целом. В Азербайджане хлопком засеяно 100,1 тысячи гектаров земли. Если средняя урожайность составит 20 центнеров с гектара, то прибыль в целом составит 52 миллиона манатов. При урожайности в 25 центнеров с гектара - 85 миллионов манатов, при 30 центнеров/гектар - уже 130 миллионов манатов чистой прибыли.

Часть этой прибыли составляют субсидии, которые предоставляет фермерам государство. Например, государство субсидирует 70% стоимости удобрений, которые используются фермерами в процессе выращивания хлопка: то есть, сами аграрии закупают эти удобрения по цене в 30% от их рыночной стоимости. В целом, на сегодняшний день субсидии составляют 100 манатов за каждую тонну хлопка-сырца, который сдают фермеры.

Еще более привлекательной эту отрасль сделало увеличение закупочных цен. В прошлом году они были увеличены на 50 манатов за тонну - все для того, чтобы еще больше стимулировать аграриев заниматься хлопководством и увеличить их благосостояние. Так, хлопок первого сорта закупается у фермеров по 650 манатов за тонну, второго сорта - за 630 манатов, третьего - за 590 манатов, а четвертого сорта - за 550 манатов за тонну. В итоге фермеры только на этом повышении цен дополнительно заработали 13 миллионов манатов.

Государство поддерживает фермеров не только удобрениями, но и сельхозтехникой. Только в прошлом году по линии ОАО "Агролизинг" было заключено договоров на поставку почти 3 500 единиц различной сельскохозяйственной техники. Более 2900 единиц этой техники уже поставлено в страну. Такая масштабная поддержка создала все условия для того, чтобы фермеры собирали 100% урожая.

Благодаря политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева в этом направлении, хлопководство превращается в серьезный источник валютных поступлений в Азербайджан. Только в январе-сентябре 2018 года в стране было собрано 79,3 тысячи тонн очищенного хлопка, из которых 51,5 тысячи тонн ушло на экспорт. Азербайджан заработал на этом 78 миллионов долларов США. Кроме того, на предприятиях по переработке хлопка за этот период было произведено 17 тысяч тонн хлопкового волокна. Чуть более трети этого объема было экспортировано в зарубежные страны, что принесло Азербайджану еще 17 миллионов долларов.



За прошедшие несколько лет хлопководство в Азербайджане прошло огромный путь возрождения. Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву эта отрасль возродилась буквально за несколько лет, и сегодня мы видим большой потенциал для ее дальнейшего развития. Очевидно, что доходы страны и фермеров будут и дальше возрастать. Благодаря широкой поддержке государства ежегодно увеличиваются и площади, засеиваемые хлопком, и урожайность с каждого гектара у фермеров. Эта динамика означает, что объемы сбора урожая и, соответственно, экспорта также будут расти. А значит хлопок станет еще более существенным источником дохода для нашей страны. Это будет выгодно и государству, и конечно же фермерам, уровень благосостояния которых значительно вырастет. А если учесть, что по данным на нынешний год в целом в этой отрасли заняты около 200 000 человек, можно увидеть, насколько эта сфера и ее развитие важны для Азербайджанского государства и народа.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az