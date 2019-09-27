В Азербайджане необходимо уделять особое внимание повышению интереса молодежи к книгам.

Об этом вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов сказал на церемонии открытия VI Бакинской международной книжной выставки, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

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