Общество стало очевидцем нового краха виртуальной оппозиции. Несколько недель как виртуально пропагандируемый, планируемый на 28 сентября митинг, называемый чуть ли не "началом политического торжества" виртуальной оппозиции достиг своего логического конца. Из-за отсутствия реального отражения виртуальной "поддержки" митинга, отсутствия в общества духа митинга, влечения к участию в митинге и симпатизантов, оппозиция была вынуждена отказаться от митинга.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

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