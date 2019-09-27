Главным создателем и содержателем "армии троллей" в Азербайджане является Али Керимли.

Об этом сказал владелец газеты "Ени Мусават" Рауф Арифоглу в беседе с журналистами, передает Day.Az cо ссылкой на Axar.Az.

Арифоглу сказал, что у каждого оппозиционера есть по 20-30 фейковых профилей.

"У Али Керимли есть 11 поддельных профилей, о которых я знаю. Пять из них зарегистрированы, как женщины. То есть иногда Али Керимли заходит в Facebook и под женскими именами проклинает своих противников. На днях и Гюльтекин Гаджибейли таким же образом оказалась "мужчиной" - разоблачен ее фальшивый профиль под именем Тюркель Огуз", - добавил Р.Арифоглу.

Глава газеты отметил, что поскольку когда-то был близок с Али Керимли, он очень хорошо знает, насколько профессионально ПНФА погружена в этот процесс. По словам Арифоглу, все это было организовано в Facebook в 2010-2013 годах. Али Керимли настаивал на организации этой сети Интернет-троллей. Вдохновлен он был Тунисом, Египтом и "арабской весной".

"Увидев, какие возможности предоставили этим странам соцсети, Керимли создал самую обширную армию "клавиатурных войск"", - рассказал Арифоглу.