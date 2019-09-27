https://news.day.az/politics/1160549.html Совместные учения спецназов Азербайджана, Турции и Грузии - ФОТО
Совместные учения спецназов Азербайджана, Турции и Грузии - ФОТО
Проведен очередной этап учений "Кавказский орел - 2019", проходящих с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, на этом этапе спецназовцы выполнили задачи по взятию штурмом здания с террористами, а также выведению из строя средств ПВО условного противника, передает Day.Az.
Действия отрабатывались при поддержке авиации.
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