Проведен очередной этап учений "Кавказский орел - 2019", проходящих с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, на этом этапе спецназовцы выполнили задачи по взятию штурмом здания с террористами, а также выведению из строя средств ПВО условного противника, передает Day.Az.

Действия отрабатывались при поддержке авиации.