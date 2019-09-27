Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Джалала Мирзоева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Индонезии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, Джалал Сабир оглу Мирзоев назначается чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Индонезии.