https://news.day.az/politics/1160564.html Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Индонезию
Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Индонезию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Джалала Мирзоева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Индонезии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, Джалал Сабир оглу Мирзоев назначается чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Индонезии.
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