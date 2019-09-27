https://news.day.az/politics/1160566.html Президент Ильхам Алиев поздравил нового директора Международного валютного фонда
Президент Ильхам Алиев поздравил нового директора Международного валютного фонда
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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