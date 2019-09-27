https://news.day.az/politics/1160568.html Назначен новый посол Азербайджана в Мексике
Назначен новый посол Азербайджана в Мексике
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мамеда Талыбова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Мексике.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, Мамед Афиг оглу Талыбов назначается чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Мексике.
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