Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мамеда Талыбова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Мексике.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, Мамед Афиг оглу Талыбов назначается чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Мексике.