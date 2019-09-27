Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Анара Гусейнова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Греции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно документу, Анар Хейбар оглу Гусейнов назначается чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Греции.