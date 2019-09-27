https://news.day.az/politics/1160569.html Президент Ильхам Алиев назначил в Грецию нового посла
Президент Ильхам Алиев назначил в Грецию нового посла
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Анара Гусейнова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Греции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно документу, Анар Хейбар оглу Гусейнов назначается чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Греции.
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