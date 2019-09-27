https://news.day.az/politics/1160574.html Президент Ильхам Алиев предоставил Айдыну Ибрагимову персональную пенсию Президента
Президент Ильхам Алиев предоставил Айдыну Ибрагимову персональную пенсию Президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу распоряжение о предоставлении Айдыну Ибрагимову персональной пенсии Президента Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии спорта в Азербайджане Айдыну Али оглу Ибрагимову предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана.
Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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