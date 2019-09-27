Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу распоряжение о предоставлении Айдыну Ибрагимову персональной пенсии Президента Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии спорта в Азербайджане Айдыну Али оглу Ибрагимову предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.