В пятницу в Национальной библиотеке Азербайджана имени М.Ф. Ахундзаде состоялось открытие выставки под названием "Рукописи Насими в библиотеках мира".

Выставка, организованная в рамках проекта "Возвращение на родину национальных ценностей", реализована в рамках VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки.

В церемонии открытия выставки приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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