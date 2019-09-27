https://news.day.az/politics/1160617.html Эльмар Мамедъяров на переговорах с генеральным секретарем ООН - ФОТО
Эльмар Мамедъяров на переговорах с генеральным секретарем ООН - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, генсек, отметив, что приветствует внутренние реформы, осуществляемые в Азербайджане, просил передать его искренние приветствия и добрые пожелания Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает Day.Az.
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