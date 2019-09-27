Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, генсек, отметив, что приветствует внутренние реформы, осуществляемые в Азербайджане, просил передать его искренние приветствия и добрые пожелания Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает Day.Az.

Новость обновляется