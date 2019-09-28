Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.

С позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджилы Газахского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Аджарлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.