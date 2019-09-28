В пятницу перед зданием правительства Армении состоялся сидячий пикет сотрудников компании "Санитек", которые требовали выплатить им задолженности по зарплате, которые составляют 132 млн. драмов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Aysor.am, в ходе акции протеста у одной из женщин ухудшилось самочувствие, она потеряла сознание. После того как ей была оказана первая помощь, остальные участники акции начали требовать, чтобы премьер-министр спустился вниз и выслушал их.

"Нужно только, чтобы премьер спустился к нам. Он видимо забыл о том, что мы несколько месяцев здесь для него пели "с духом" песню", - пожаловался один из участников акции.

Другой участник акции протеста отметила: "Раздавал нам часы со своей фотографией, пойду сейчас и разобью эти часы".

Участники акции заявили, что их не интересует, какие разногласия и конкуренция есть между компанией "Санитек" и мэрией Еревана, они требуют погасить задолженность по зарплате.