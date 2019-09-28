27 сентября в Музее миниатюрной книги в Ичеришехер состоялась презентация миниатюрной книги "Мехрибан Алиева. Миссия добра выполнима", автором которой является депутат Милли Меджлиса, народный писатель Азербайджана Эльмира Ахундова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие учредитель и создатель Музея миниатюрной книги, заслуженный работник культуры Зарифа Салахова, депутат Милли Меджлиса, директор Института истории Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), академик Ягуб Махмудов, директор Института востоковедения имени академика Зии Буниятова НАНА, академик Говхар Бахшалиева, депутаты Милли Меджлиса Самед Сеидов, Асим Моллазаде, Рауф Алиев, Жаля Алиева, известный писатель, президент ПЕН-клуба, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, член Союза писателей и Союза кинематографистов Азербайджана, заслуженный деятель искусств, народный писатель Натиг Расулзаде, представители творческой интеллигенции, ученые, журналисты, деятели культуры и искусств.

Открывая церемонию, учредитель и создатель Музея миниатюрной книги Зарифа Салахова сказала, что начиная с 1988 года, по сегодняшний день ею было издано 238 миниатюрных книг, но это первая книга, непосредственно связанная с выдающейся личностью - Первым вице-президентом, Первой леди Азербайджана, президентом Фонда Гейдара Алиева, послом доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой.

Затем депутат Милли Меджлиса, народный писатель Эльмира Ахундова подробно проинформировала о книге. Она сообщила, что в издании собраны опубликованные в азербайджанских и зарубежных СМИ ее статьи, посвященные многогранной деятельности Мехрибан Алиевой.

По словам Э.Ахундовой, красной нитью через все публикации проходит мысль о всенародной любви к Мехрибан Алиевой, заслужившей доверие простых граждан своим чувством сопереживания к проблемам всех, кто обращается к ней за помощью, чуткостью, человеколюбием. В статьях говорится о ее больших заслугах в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО в популяризации в мире Азербайджана, азербайджанской культуры и искусства, успешной организации в стране под ее руководством спортивных и культурных мероприятий глобального масштаба, вкладе Мехрибан ханым в межрелигиозный и межцивилизационный диалог.

Было отмечено, что миниатюрная книга на русском языке "Мехрибан Алиева. Миссия добра выполнима" вышла в свет в издательстве Indigo в 2019 году в 100 экземплярах. Миниатюрная книга размером 60х70 мм состоит из 412 страниц, она проиллюстрирована 105 цветными фотографиями.

Затем слово было предоставлено гостям, которые в своих выступлениях рассказали о необъятной и многогранной деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Они отмечали исключительные заслуги Мехрибан Алиевой во всех сферах жизнедеятельности Азербайджанского государства, ее чутком внимании и нескончаемой заботе о каждом азербайджанце, реализуемых по инициативе Первого вице-президента, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО грандиозных проектах, посвященных сохранению, развитию и популяризации азербайджанского мугамного и коврового искусства, о том, что она является лидером и примером для азербайджанских женщин, достойно представляет свою страну во всех уголках земного шара. В выступлениях говорилось и о деятельности Мехрибан Алиевой и руководимого ею Фонда Гейдара Алиева, направленной на строительство и реконструкцию детских садов, интернатов, общеобразовательных школ, культурных и социальных объектов, помощи, оказываемой семьям шехидов и вынужденных переселенцев, о том, что нет такой сферы деятельности, в которую Мехрибан Алиева не внесла бы свою посильную лепту.

Отметим, что в эпиграфе книги, изданной в изящном полиграфическом оформлении, автор привела высказывание Мехрибан Алиевой: "Каждый человек может и должен быть творцом своей судьбы. Выбор всегда существует. Я не верю ни в чистый случай, ни в строго предопределенный мир. Я верю в Бога и в человеческие возможности".

Книга открывается речью Президента Азербайджана Ильхама Алиева на состоявшемся 21 февраля 2017 года заседании Совета безопасности. В ней глава государства отметил многогранную и успешную деятельность Мехрибан Алиевой во многих сферах жизни, что и сыграло основную роль в принятии решения о назначении ее Первым вице-президентом Азербайджана.

Автор пишет: "Можно только восхищаться мужеством как президента, обременившего свою половину тяжким грузом государственной ответственности, так и самой Первой леди. Ведь она заступает на должность не в лучшие для страны времена - неожиданно наступившая постнефтяная эпоха требует от команды президента новых, неординарных решений, инициатив и глубокого реформирования всего государственного механизма". Для самой Мехрибан Алиевой приоритеты предельно ясны, ведь она руководствовалась ими и ранее, отмечает народный писатель: "По ее словам, это прежде всего принципы гуманизма, это способность быть в контакте с людьми, уметь слушать и слышать их, это человеколюбие, милосердие и взаимное уважение".