ПНФА и "Нацсовет" не хотят провести намеченный ими же митинг. Судя по риторике председателя ПНФА Али Керимли и карманного лидера марионеточного "Нацсовета" Джамиля Гасанли, они недовольны тем, что Исполнительная власть города дала разрешение с условием: "всенародный митинг" может быть проведен в поселке Локбатан.

Решение было встречено сперва с глухим ропотом, а после - с громкими виртуальными криками в социальных сетях. По словам А.Керимли, Локбатан далеко, а поведение властей - ну конечно же, недопустимое давление на оппозицию, нарушение прав гражданина и свободы собраний.

ПНФА и "Нацсовет" фактически отказались от "всенародного митинга" и обвинили власть не только в ущемлении гражданских прав и свобод, но и чуть ли не тотальной диктатуре.

Так ли это? Не думаем.

Во-первых, Локбатан находится в черте города и в связи с проведением ремонтно-модернизационных работ на стадионе "Мэхсул", в столь излюбленном радикальной оппозицией месте, у ИВ города не оставалось другого выбора, как предложить группе маргиналов собраться в Локбатане и там накричаться вдоволь, произнеся замшелые лозунги и изрядно поднадоевшие речевки.

Али Керимли и представители бумажной, точнее, виртуальной оппозиции упорно твердят, что, оказывается, Локбатан находится чуть ли не у черта на куличках, туда ехать несподручно, долго, и вообще, люмпены могут устать, не смогут самозабвенно драть глотку, требуя прихода к власти трайба многолетних божков местного радикального плебса.

О Джамиле Гасанли помолчим, ибо впавший в политическую деменцию профессор упорно не отвечает на запросы почитающего его разношерстной провинциальной публики. Он предпочитает, вяло отмахиваться от назойливых, но лишенных салонной галантности почитателей, нехотя отвечает на вопросы хунвейбинов А.Керимли, по весьма странной прихоти именующих себя "свободными журналистами" и "независимыми блогерами".

"Нацсовет", целиком состоящий из выкинутых неумолимым временем на обочину истории сломанных кукол местного оппозиционного театра теней, требует отмщения.

Какого, для чего - ответы невнятны.

Гюльтекин Гаджибейли, эта femme fatale оппозиционного лагеря и такой же бывший депутат, как старый профессор Гасанлы, находится в гневе, сучит ногами, жестикулирует, хмурит брови и растягивая гласные, произносит речи о "недопустимости такого отношения к демократическим требованиям граждан".

Каких граждан - вот в чем вопрос.

Если считать сторонников А.Керимли вкупе с самодвижущимися плакатами "Нацсовета", то эти несколько сот или тысяч человек - обманутые, но все еще верящие в аферу политической пирамиды обыватели.

Они не хотят воспринимать реальность как данность, думая о действительной активизации протестного электората и широкомасштабной поддержке народными массами их лидеров.

Наивные в своем неведении люди, ослепленные искусственным гламуром Гаджибейли, разглагольствованиями Гасанлы и демагогией Керимли - они не ведают, что давно превратились в средство для достижения целей кучки отщепенцев, желающих воцарения в стране хаоса, стремящихся довести Азербайджан до края пропасти, на дне которого видны останки разрушенных политических систем многих государств, где толпа, ликуя от вседозволенности смутного сознания, взбунтовалась, снесла все на своем пути во имя ложных идеалов и убила саму мечту о развитии.

Что касается Локбатана, то критерии выбора места для проведения митинга вполне нормальны, и недовольство ПНФА вкупе с марионеточным "Нацсоветом" выдуманы.

Ведь А.Керимли и другие псевдолидеры вместе со своими сторонниками ежегодно едут же в Новханы, на день памяти М.Расулзаде.

Новханы - не центр города, и до нынешнего дня ни один оппозиционер не жаловался на Фатум, так "неудачно" определивший место памяти.

Так нет, А.Керимли желает провести митинг именно в одном из оживленных мест Баку, и его требование продиктовано не стремлением к нормальной политической борьбе, а самыми что ни на есть меркантильными соображениями.

Он в качестве одного из вариантов места митинга требовал допуска своих сторонников на площадь перед станцией метро 28 Мая.

На первый взгляд, радикальное, но объяснимое желание. Но нет, А.Керимли верен себе, своей двуличной сущности: он попросту желает массовки, ведь во время митинга к жалкой кучке горлопанов и люмпенов обязательно присоединятся зеваки, интересующиеся происходящим. Учитывая постоянное и оживленное движение на площади, А.Керимли стремился попросту визуально увеличить количество митингующих, визуально расширив пространство во много раз и тем самым обеспечив эффект присутствия.

Ибо он прекрасно знает, что оппозиционный лагерь превратился в разнородные и малочисленные кучки обиженных на судьбу людей, руководимых престарелыми, давно и необратимо выброшенными волнами Леты на берег забвения председателями, лидерами и вождями.

Оппозиция в нынешнем, гротескном виде состоит всего лишь из выхолощенного ПНФА, группировки под именем "Нацсовет", превратившегося в жалкую тень самой себя "Мусавата" и кружка бурчащих моделистов REAL - идеологические мутанты антиправительственной идеи.

Деградация самой оппозиционной идеологии и, тем паче, деятельности дошла до такого уровня, когда принцип кооперирования, отойдя в тень, выдвинула на передний план стаю беспрерывно грызущихся между собой предводителей отрядов хунвейбинов с уличным и архивированным мышлением.

Маргиналы оппозиции мыслят экстенсивно, и потому в социальных сетях количество троллей ПНФА безудержно растет. Каждый люмпен, поддерживающий А.Керимли, в своем распоряжении имеет несколько, а иногда и десятки ложных, фиктивных профилей в Facebook и YouTube: они обеспечивают "нужное" количество "лайков", комментариев и "шеринга", дабы угодить А.Керимли.

"Отцом армии троллей и их содержателем, а также руководителем у нас в стране является именно Али Керимли. Я лично знаю о его 11 фиктивных профилях в Facebook, из которых 5 профилей "заточены" под женские имена и фамилии".

Это говорит известный журналист и многолетний оппозиционер Рауф Арифоглу.

По его словам, председатель ПНФА, точнее, ныне подвизавшийся блогером Али Керимли иногда заходит в Facebook под женскими именами и там чередует критиканство с проклятиями в адрес своих оппонентов.

Что неудивительно. Ведь буквально на днях стало известно, что член марионеточного "Нацсовета", бывший депутат Гюльтекин Гаджибейли, оказывается, тоже активно пробавляется фиктивными профилями. Например, она весьма часто использует фейсбучный профиль.

Но "Мамаше Кураж" местной оппозиционной гоп-компании далеко до истинного мастера двуличия, лжи и беспринципности Али Керимли.

Хваткий А.Керимли еще в 2013 году говорил своим товарищам по нескончаемой борьбе против власти, что оппозиции необходимо проявить максимальную активность в социальных сетях. Председатель ПНФА был воодушевлен "арабской весной", событиями в Египте, Алжире, Сирии и Тунисе. Он был уверен, что соцсети сулят очень большие возможности и, используя потенциал Facebook вкупе с YouTube, можно и нужно вести политическую деятельность на совершенно новом, качественном уровне.

"Гвардия" А.Керимли не удовлетворилась одними техническими возможностями социальных сетей. Несколько лет тому назад радикальная гопота решила, что негоже оставлять без "опеки" сепаратистов, грезящих уничтожить государственность Азербайджана и создать на территории страны несколько сумбурных квазиобразований, почему-то кажущихся им "государствами".

Ошметки морали и низшие существа политического бытия, кормящиеся с рук армянских спецслужб, вызывали стойкое отвращение у любого адекватного азербайджанского политика.

Но некоторые сторонники А.Керимли не чураются общением с сепаратистами, живущими в разных странах и охотно идут на сближение с ними.

Даже больше: в абсолютно всех медиа-ресурсах, так или иначе контролируемых А.Керимли, преданные Армении сепаратисты - желанные гости, так как они постоянно мельтешат в YouTube-каналах "независимых" блогеров, сбежавших из Азербайджана и попросивших убежища на Западе.

Никто иной, как Али Керимли, чуть более, чем полностью вошедший в роль спасителя нации, потворствует оголтелой пропаганде сепаратизма, откровенной ненависти к Азербайджану и пропаганде идеологии разделения страны на волости отдельных князьков-микропрезидентов.

Али Керимли, зная, что давно и бесповоротно проиграл свою главную политическую баталию, исключительно из банальных чувств неполноценности, мести и примитивного упорства пытается казаться сильнее, умнее и самое главное популярнее, чем в реальности.

Председатель ПНФА стал парией как в оппозиционном лагере, среди страдальцев аборигенной политической жизни и эндемичной протестной кучки, так и для Запада.

Циничный Запад, следуя законам жесточайшего прагматизма и ситуационной логики, отвернулся от А.Керимли, посчитав его запятнанным коллаборацией с радикальными исламистами и носителями феодального мышления агентами влияния некоторых стран. Запад, к которому рефлекторно обращается А.Керимли, посчитал продолжение ставки на неудачника слишком продлившейся серией безвозмездной помощи совершенной пустышке, апеллирующего к уставшему от него протестному электорату.

Напрочь лишенной какой-либо социальной базы председатель ПНФА теперь вынужден перебиваться случайными заработками. Хотя раньше он славился как бонза местной оппозиции, как человек, ворочающий миллионами долларов, переданных ему различными государствами и организациями.

Он охотно шел на переговоры со всеми, не делая различия между черным и белым, консерваторами и либертарианцами, властью и ненавидящими нынешнюю власть силами.

А.Керимли наладил выгодные отношения с Фархадом Алиевым, когда он был министром экономического развития страны, и обещал ему, что, придя во власть, отдаст на откуп братьям Алиевым несколько министерств. Сублимацией договоренностей между чиновником высокого ранга и псевдолидером оппозиции стали крупные суммы, ежемесячно перетекающие на банковские счета ПНФА, счета, открытые на зарегистрированные НПО, полностью находящиеся под контролем А.Керимли.

Потом он провел кулуарные переговоры с высокопоставленными функционерами власти, где согласился на роль важного элемента лагеря реформаторов в оппозиционном лагере, придерживающихся принципа диалога. Именно после этих тайных переговоров, где председатель ПНФА согласился на все (!) озвученные требования, он и несколько "боевых товарищей" получили депутатские мандаты.

Человек с целым букетом комплексов и маниями, А.Керимли всегда стремился быть первым, лидером, главным и ведущим. Именно он стал основоположником практики кулуарных переговоров перед каждыми выборами, когда, следуя примеру председателя ПНФА, почти все руководители средних оппозиционных партий стремились к переговорам с властями, дабы "продать" себя подороже и урвать кусок поувесистее. Даже карикатурные лидеры карликовых партий желали крупной суммы денег, офис в престижном месте и постоянные, ежемесячные подачки за верность.

... Нынешнее поколение оппозиционеров абсолютно беспринципно. Этой псевдореволюционной гопоте совершенно неважно, кого поддерживать, если этот кто-то против власти. Весь их протест строится на негативной повестке. Они даже не пытаются сформировать образ будущего.

Будущее для Али Керимли, Джамиля Гасанли и иже с ними - это некий абстрактный Запад, который в реалиях и не существует, и они это прекрасно осознают. Если быть еще точнее, то весь их протест строится на ненависти и зависти.

Ненависть к нынешней власти - за то, что не заметили, не приблизили, не пригрели.

Зависть ко всем, кто во власти занимает места, о которых так мечтают эти "оппы".

Эмоции им заменяют убеждения.

Бессмысленно даже пытаться выяснять их отношение к политическим доктринам.

В их воспаленном мозгу нет места для анализа. Поэтому они легко осуждают все, что противно их воспаленному сознанию, как мракобесие, но ни слова не скажут против всего, что надиктовано "заказчиками" с Запада. И это то, что никак не может понять бывший комсомольский вожак Али Керимли, ныне рефлексирующий по поводу "всенародного митинга".

Тенденция к оглуплению оппозиции приводит и к ее расслоению. Али Керимли тяготит менторский тон Ильгара Мамедова, а Джамиля Гасанли - мелкая буржуазность и пошлое мещанство Гюльтекин Гаджибейли. Гаджибейлине приемлет кудахтающих персонажей виртуальной оппозиционной тусовки, а та тусовка завидует и ненавидит ее за отхваченные в бытность депутатом дома, виллы, земельные участки.

Интеллектуальные дискуссии с такой оппозицией бессмысленны, так как для подавляющего большинства борцов с властью эта активность всего лишь бизнес, средство зарабатывания денег и возможности социальной реализации, тусовка с заграничными семинарами и городскими акциями.

Как только исчезает финансирование, ряды оппозиции редеют. Как только начинают работать карьерные лифты власти, даже пассионарии и самые "стойкие, неподкупные и несгибаемые" переходят на противоположную сторону.

И это общемировая тенденция, когда смыслы уступают место технологиям.

Не стоит искать рецепты будущего у местной оппозиции. Эти люди грезят о разрушении, а не о созидании.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az