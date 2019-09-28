https://news.day.az/politics/1160762.html Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана
Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана
Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Украины.
"Граждане Украины, которые намерены посетить территорию оккупированного Нагорного Карабаха, а также прилегающие к нему захваченные районы, должны руководствоваться законодательством Азербайджана", - говорится в сообщении МИД.
Также в ведомстве отметили, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках его международно признанных границ.
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