Депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова, который оказался в центре скандала с долгами, призвали уйти в отставку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на musavat.com, депутат Джабраилов попал в центр внимания СМИ после того, как распространилась информация о том, что он взял в долг у нескольких лиц от 300 до 600 тысяч долларов, оставив в залог свое удостоверение депутата Милли Меджлиса.

Кроме того, как пишет издание, выяснилось что депутат имеет задолженность и перед AG Bank в размере 2,222 миллиона долларов и 326 тысяч манатов. В этой связи даже состоялся суд, который постановил изъять средства у Джабраилова в пользу банка.

В целом, как отмечает издание, оказалось, что Рафаэль Джабраилов суммарно должен нескольким физическим лицам и банку более 5,1 миллиона манатов.

Председатель дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Агаджан Абиев, комментируя эту историю, отметил, что скорее всего, с началом парламентской сессии комиссия будет обсуждать тот факт, что депутат заложил собственное удостоверение. "Перед этим будут консультации с руководством Милли Меджлиса, затем обсуждение и тогда дисциплинарная комиссия вынесет решение.

Заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов, в свою очередь, назвал преступлением тот факт, что депутат закладывает свое удостоверение. "Председатель парламента, согласно правилам, обращается к дисциплинарной комиссии с поручением разобраться. Комиссия рассматривает этот вопрос, и если факт будет доказан, выносит его на обсуждение парламента. Решение Милли Меджлиса направляется в Центральную избирательную комиссию и депутат лишается мандата", - сказал Новрузов.

Он призвал Джабраилова не дожидаться этой процедуры и подать в отставку самому.