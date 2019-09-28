28 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Центрального банка орденами и медалями по случаю 100-летия создания института центрального банка в Азербайджане и за заслуги в развитии банковского дела.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

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