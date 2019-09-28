28 сентября в Международном центре мугама в рамках II Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими была заслушана лекция российского ученого Алексея Ситникова на тему "Karmalogic. 54 закона судьбы".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Отметим, что Алексей Ситников является профессором Московского государственного университета, Российской академии государственной службы, Московского государственного института международных отношений, Академии государственного управления, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Он автор и соавтор свыше 60 изданий и исследований, включая 11 монографий, практических работ по психологии, акмеологии, политическим наукам, PR. Он также является учредителем крупнейшего российского исследовательского центра ИСАНТ (Институт ситуационного анализа и новых технологий).

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