28 сентября в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в рамках Фестиваля "Насими" были представлены международный инклюзивный спектакль "Аргонавты", совместно подготовленный группами "Candoco" и "Lost dog", а также спектакли "Üz-üzə" и "İkimiz də bilirik" в исполнении танцевальной группы "Candoco".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в презентации также приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

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