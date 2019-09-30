https://news.day.az/politics/1161130.html Повышение зарплат и пенсий показывает, что в центре госполитики Азербайджана стоит человеческий фактор
Повышение зарплат и пенсий показывает, что в центре госполитики Азербайджана стоит человеческий фактор
Повышение зарплат и пенсий показывает, что в центре государственной политики Азербайджана стоит человеческий фактор.
Об этом сказал депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Джавид Османов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
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