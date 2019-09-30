Недавняя встреча в США глав МИД Азербайджана и Армении является позитивным фактором.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на пресс-конференции, организованной в посольстве Германии в Баку.

"Мы благодарим сопредседателей Минской группы ОБСЕ за то, что несмотря на то, что это очень сложный конфликт, им удалось обеспечить переговоры между сторонами конфликта в спокойной атмосфере. Я знаю, что в таких случаях люди с нетерпением ждут решения проблемы, но это требует терпения. Встреча глав МИД является очень позитивным фактором. Правда, она не привела к решению конфликта, но сам факт, что два министра встретились - это уже позитивный сигнал", - сказал он.

Маниг отметил, что Германия сотрудничает в связи с урегулированием этого конфликта с НПО, структурами ООН, а также с Международным комитетом Красного креста.

"Главное найти практическое решение конфликта. В первую очередь важно обеспечить диалог между народами", - сказал он.