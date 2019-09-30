Азербайджанские военнослужащие успешно справились с задачами на учениях в Германии - ФОТО
Завершились многонациональные бригадные тактические учения Saber Junction-19, проведенные Европейским командованием США (EUCOM) в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.
Азербайджанские военнослужащие, принявшие участие в учениях, достойно справились в поставленными задачами. Их профессионализм был высоко оценен международными наблюдателями.
Была подчеркнута важность этих учений в плане обмена опытом между армиями стран-участниц, достижения оперативной совместимости, повышения уровня боеготовности подразделений и совершенствования индивидуальных навыков военнослужащих.
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