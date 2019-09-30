В Азербайджане учреждается медаль по случаю 100-летия Бакинского государственного университета.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий вопрос был вынесен на обсуждение в ходе сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента).

Таким образом, в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)", в повестку дня внесено изменение в законе "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана"

Изменение в закон утверждено после обсуждений в первом чтении.