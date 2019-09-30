https://news.day.az/politics/1161327.html ЦИК об уходе в отставку азербайджанского депутата
ЦИК об уходе в отставку азербайджанского депутата
В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступал официальный документ о лишении мандата депутата Милли Меджлиса (парламента) Рафаэля Джабраилова.
Об этом сказал зампред ЦИК Ровзат Гасымов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что после того, как соответствующий документ поступит, ЦИК отреагирует на него в соответствии с законодательством и примет необходимые решения.
Отметим, что депутат Рафаэль Джабраилов обратился в Милли Меджлис с тем, чтобы его лишили депутатского мандата.
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