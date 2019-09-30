В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступал официальный документ о лишении мандата депутата Милли Меджлиса (парламента) Рафаэля Джабраилова.

Об этом сказал зампред ЦИК Ровзат Гасымов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что после того, как соответствующий документ поступит, ЦИК отреагирует на него в соответствии с законодательством и примет необходимые решения.

Отметим, что депутат Рафаэль Джабраилов обратился в Милли Меджлис с тем, чтобы его лишили депутатского мандата.