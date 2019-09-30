Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Вахида Гейдар оглу Тагиева главой исполнительной власти Агсуинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением глава государства освободил Энвера Гасым оглу Сеидалиева от должности главы исполнительной власти Агсуинского района.