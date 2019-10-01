"Я обращаюсь к вам, дорогие однопартийцы, все те, кому дорога наша партия! Вы все знаете меня и прекрасно осведомлены как о моем жизненном пути, так и о моей политической борьбе. Сегодня, сейчас я намерен рассказать об Али Керимли, о председателе ПНФА. О диктаторе, мошеннике, лжеце и обманщике".

Председатель контрольно-ревизионной комиссии (КРК) ПНФА Айдын Алиев сегодня в своем фейсбучном профиле распространил видеобращение ко всем членам партии. По его словам, на столь резкие высказывания его вынудило поведение и самое главное - политика председателя партии Али Керимли.

"Вы знаете, что я был активным участником народно-освободительного движения с 1988 года. В 2015 году во время съезда ПНФА был избран членом контрольно-ревизионной комиссии. Впоследствии стал руководителем комиссии. Но мое избрание очень не понравилось Али Керимли. Я только потом, очень поздно понял, что, оказывается, мешал ему присваивать крупные суммы денег, полученные в виде грантов, помощи из-за рубежа и пожертвований различных людей. Кроме того, я критиковал его необдуманные решения, необоснованные требования и граничащие с откровенной демагогией заявления", - говорит А Алиев.

По его словам, рядовые фронтисты вынуждены влачить жалкое существование, многие из них живут бедно, но преданы идеям партии. А Али Керимли живет в роскоши как нувориш, купается в деньгах, он и его семья ни в чем не знают нужды - наоборот, сын Али Керимли, проживающий в США, ведет гламурную жизнь, как будто копируя гедонизм арабских шейхов.

А.Алиев, проведший в тени А.Керимли целых 30 лет (!), ныне глубоко разочарован как в выборе жизненного пути, так и политического лидера.

Он утверждает, что только нынче понял истинную сущность председателя ПНФА. Хотя сущность эта давно уже превратилась в секрет Полишинеля: не только оппозиционеры, но и люди, весьма далекие от политики, знают А.Керимли как прожженного интригана, опытного разводчика неопытных, демагога и любителя длинных монологов.

А.Алиев говорит: "Он не демократ, не защитник прав человека или же истинный политик. Он самый что ни на есть узурпатор - ибо в партии создал систему настоящей диктатуры. Любой член партии, посмевший критиковать то или иное решение Керимли, подвергается обструкции, оскорблениям. Такого человека обзывают последними словами, обвиняют во всех смертных грехах, называют "предателем" и "агентом власти", а потом изгоняют из рядов партии. Все, кто посмел выступить против его решений, идущих вразрез с принципами демократии и свободы слова, были наказаны".

Председатель КРК, обращаясь к А.Керимли, характеризовал его как "ушлого политикана, политического афериста и лжеца", далее потребовал его срочной и незамедлительной отставки: "Иначе он и в будущем, обманным путем привлекая молодежь под свои знамена, будет обрекать их на лишение свободы, ложь и грязные политические игры".

По словам А.Алиева, многие рядовые члены ПНФА не информированы о злодеяниях А.Керимли.

"Али Керимли и его подручные сумели годами обманывать, превращать в средство своих грязных, дурных игр и меня. Но я не намерен сдаваться. Буду бороться до конца и не собираюсь подавать в отставку, хотя А.Керимли и пытается вынудить меня на такой шаг. Мы разоблачим предательство А.Керимли. Пусть все увидят его истинное лицо и узнают о его махинациях. Хватит играть в грязные игры, Керимли! Подавай в отставку, уйди со своего поста! Вы уже всех достали!"

Видеобращение А.Алиева можно расценить и как признак настоящего бунта в ПНФА, так как один из известных функционеров партии не намерен и дальше терпеть волюнтаризм, диктаторские замашки и политически безграмотные решения своего председателя.

Он открытым текстом, без прикрас коснулся очень многих тем, и среди них особняком выделяется присвоение А.Керимли как партийных денег, так и полученных самыми разными способами немалых сумм.

В последние годы превратившийся в тривиального радикального блогера, аборигена Facebook и завсегдатая многочисленных YouTube-каналов карманных "независимых блогеров", составляющих управляемую из единого центра сеть сантехнической зарубежной оппозиции, Али Керимли обречен на увеличение критической массы в рядах ПНФА.

Зиц-председатель партии и предводитель местных троллей социальных сетей, так уповающий на протестные массы, ныне получил такой протест.

Причем громогласный, подобный оплеухе.

Доктрина, тактика и стратегия Али Керимли проста, как саатлинские поля. Абсолютная предсказуемость повестки, поведения, лозунгов. В то время как ПНФА, по логике вещей, должна была - причем очень давно - начать гражданскую, если не консолидацию, то уж точно - поиск форм и тем для объединения поверх прежних, узко партийных и идеологических барьеров, Али Керимли и "старая гвардия" радикалов (даже не учитывая биологический возраст, оппы уже глубокие политические старички) продолжают тупить, или включают дурачка преднамеренно.

Блогер А.Керимли никак не может понять, что самоорганизация оппозиции должна идти независимо от политики отдельных "божков" - лидеров. Она должна создавать альтернативу - ценностную, идеологическую и этическую - власти. Культурная "земщина", вот, что сейчас нужно оппозиции в целом и ПНФА в отдельности.

Радикалы, сами того не ведая, образовали еще более реакционную политическую группу, чем самые упертые фронтисты былых времен. Ирония исторического момента: борцы за демократию и якобы истинные оппозиционеры превращаются в архаические сообщества сектантов с подпольным мироощущением.

Али Керимли все еще пытается загонять молодежь в стойло подпорченных идей. Блогер-председатель не прошел медные трубы, его вождизм надоел даже либеральной интеллигенции. Его диссидентская риторика уместна в эмигрантских тусовках. А в реальном политпроцессе все эти "Свободу!" и "В отставку!" только усиливают реакцию среди адекватных людей, питают энергией дряхлеющие формы внесистемной и кормящейся с рук иностранных организаций сантехнической "оппозиции" якобы "независимых" блогеров, наделяют субьектностью то, что изначально аморфно институционально и эклектично идеологически.

Если говорить об этом с точки зрения самоорганизации, то А.Керимли продолжает работу по увеличению нестабильности с целью довести ситуацию до критической точки, то есть точки новой бифуркации, где для нее появляется шанс стать самому новой системой, а ПНФА - новой организацией.

Несмотря на 19-летнее председательство, А.Керимли как политик не удался: он до сих пор - радикальный активист с комсомольскими речевками. "Мы есть! Долой! В отставку!"

Да, да, мы есть, мы не можем не есть!

А есть ли Али Керимли как политик?

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az