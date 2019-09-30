В Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры с 28 сентября по первое октября проходит грандиозный второй "Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках цикла мероприятий 30 сентября в Археолого-этнографическом музейном комплексе "Гала" были представлены работы, созданные скульпторами в ходе IV Международного симпозиума скульптуры "Песнь в камне".

С созданными в ходе симпозиума работами ознакомились исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, председатель Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекберов, председатель правления ОАО "Чистый Город" Этибар Аббасов, видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, деятели культуры и искусства.

В симпозиуме приняли участие 11 скульпторов из восьми стран мира. В ходе симпозиума скульпторы из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Китая, Ирана, Латвии, Румынии и России создали произведения из природных камней, посвященные 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

В беседе с корреспондентом Trend скульпторы рассказали об участии в симпозиуме, о замысле созданных произведений, выразили восхищение организацией мероприятия.

Алексей Врублевский (Беларусь): "Симпозиум посвящен выдающемуся азербайджанскому поэту Насими, очень рад быть участником данного мероприятия. Я открыл для себя великого мыслителя и поэта, благодаря симпозиуму ближе познакомился с творчеством Насими. Меня тронула строчка из произведения Насими - "В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь..." - это очень глубоко, так родилась идея моей работы. В своей скульптуре я пытался отразить, сделать человека, но при этом, показать так, чтобы это не было что-то конечное".

Саид Ахмади (Иран): "Моя работа называется "Крыло, чтобы летать". Данная скульптура - объект из моего большого проекта, над ним я работаю уже лет десять. По всему миру есть фрагменты из этого большого проекта, который в целом называется "Мечта о небе". Моя работа, созданная в рамках симпозиума, символизирует полет, свободу. Хочу сказать, что симпозиум уникален, он объединил скульпторов из разных стран мира, позволил нам обсудить творчество Насими".

Руслан Нигматулин (Россия): "Моя работа называется "Мелодия рубаи", в ней я попытался передать форму, пластику стихосложения Насими, которая используется в рубаи. Показать лирику, переплетение одной формы с другой. Слышал о Насими, но конечно более подробно и глубоко с его творчеством познакомился благодаря симпозиуму. В нем участвуют скульпторы с разной философией, которые через свои произведения отобразили философию Насими".

Ахад Мамедов (Азербайджан): "Основная цель в моей работе отобразить творчество Насими. В своей скульптуре я показал эпоху, в которой жил Насими, и наш сегодняшний день. Я хотел продемонстрировать актуальность творчества Насими, показать насколько он был великим философом и поэтом. Поэтому моё произведение и называется "Большое возвращение"".

Фестиваль нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение воплощения его дум и идей в современной жизни, и впервые был проведен в 2018 году. Фестиваль проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Нынешний фестиваль совпал с 650-летним юбилеем Насими. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, 2019 год объявлен "Годом Насими".

С программой фестиваля "Насими" можно ознакомиться на сайте фестиваля.