Первого октября отмечается Международный день пожилых людей: забота о пожилых людях считается одной из высших ценностей человеческой цивилизации и особое место в этом ряду занимают культурно-исторические и нравственные ценности, характерные для азербайджанского народа.

Об этом сказал вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Али Ахмедов отметил, что традиции внимания и заботы о пожилых людях сохранились до сегодняшних дней, как основные принципы семьи и общества: "Эти принципы и ценности воплощены и в социальной политике независимого Азербайджанского государства. Забота о человеке, составляющая основную линию политики Президента Ильхама Алиева, является наглядным свидетельством сказанного.

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