Событие, связанное с бывшим зампредом ПНФА Фуадом Гахраманлы, находившееся на повестке дня на почве семейного конфликта, может быть сенсационным и привлекательным, однако в партии происходят более серьезные вещи по своему политическому весу.

Об этом сказал зампред Совета печати, председатель профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, члены ПНФА выдали своего председателя, создавшего и умело управлявшего "троллями", "слив" в прессу разговор члена Высшего меджлиса ПНФА Рашида Турабова с лидером партии Али Керимли: "Запись этого разговора очевидно показывает, что эта партия занимается противозаконными действиями, манипулирует общественным мнением. Теперь председатель Контрольно-ревизионной комиссии ПНФА Айдын Алиев выступил с обращением против главы партии. Он сказал, что за счет грантов, поступающих из-за рубежа, председатель партии ведет такой же образ жизни, как и арабские шейхи. Он создал режим диктатуры в партии. Он самыми грязными методами запятнал и оклеветал всех инакомыслящих и протестующих против его антидемократических действий, удалил их из партии. Али Керимли, как политический мошенник обманул нас. Он и сегодня обманывает молодежь, желая принести ее в жертву своим грязным играм. Если один из трех столпов партии открыто выступает с таким обращением, то это официальное признание кризиса в ПНФА", - сказал Алескерли.

Отметим, что несколько ранее в сети была опубликована сенсационная аудиозапись, на которой член правления партии Народного фронта Азербайджана (сами они называют его ни много, ни мало - Верховным советом) Рашид Турабов дает указания сетевым троллям, которые работают в азербайджанском сегменте интернета. В ПНФА действует разветвленная сеть троллей, которая управляется из единого центра.

На каждые 15-20 человек назначается своего рода менеджер - "бригадир". Их выбирают из числа партийных функционеров, глав районных партийных организаций и Верховного совета партии.

Периодически эти "менеджеры" собираются на закрытые совещания с Али Керимли и получают от него указания. Их главная задача - писать комментарии к статусам Керимли в фейсбуке, максимально делиться этими публикациями, а также устраивать провокации в комментариях к публикациям, критикующим Керимли и ПНФА.

Самое интересное, что каждый тролль управляет 20-30 фейковыми аккаунтами.

Как отметил источник в ПНФА, сейчас в сети работает более 400 таких троллей, которыми управляют 30 "бригадиров". Всего в сети радикалов - около 7 тысяч профилей Facebook, большая часть из них - фейковые. Управляет сетью непосредственно сам Али Керимли.

Источник отметил, что отставка оскандалившегося заместителя Керимли, Фуада Гахраманлы, была своего рода "политтехнологией", подготовленной самим Керимли.