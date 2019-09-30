30 сентября в рамках II Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова был представлен поэтический спектакль "ЛЕЙЛА. FONS VITAE".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, среди зрителей были вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

"ЛЕЙЛА. FONS VITAE " - первый спектакль, подготовленный с участием Лейлы Алиевой и поэта и драматурга, нашей соотечественницы, проживающей в Чехии, Лейлы Бейим (Джафаровой).

Fons Vitae (лат.) означает источник жизни. Этот термин является месседжем поэта и философа XI века Соломона ибн Гебироля, проживавшего в Толедо, который был в то время центром толерантности между тремя религиями. Соломон писал на арабском языке, а затем переводил написанное на латинский язык в форме "Fons Vitae".

Имадеддин Насими и Соломон ибн Габироль жили в разное время, но в одном культурном пространстве арабского халифата, в их поэзии отражены схожие религиозные корни и философия.

До начала спектакля режиссер-постановщик сценического произведения, народный артист Вагиф Асадов сказал, что произведения Лейлы Алиевой и Лейлы Бейим связаны очень тесными узами. Они, как и их предшественники, во всех своих поэтических поисках стремятся к созданию совершенного образа человека, хотят увидеть и найти в человеке величие Аллаха. В спектакле Соломон ибн Гебироль встречается с Насими. В сценическом произведении использованы по пять произведений каждого поэта. Эти произведения в целом близки духу поэзии Насими, а также являются вкладом в фестиваль.

Режиссер сказал, что Лейлу Алиеву и Лейлу Бейим связывает и сближает одна идея. В свое время эта идея связала Насими с Соломоном. Прошли века, и она вновь объединила двух мастеров слова. Главная идея - это Человек.

Лейла Бейим, хорошо знакомая зрителям по иммерсивному спектаклю "Жертва", представленному на I Фестивале поэзии, искусства и духовности - Насими, сказала: "Идея поэтического спектакля, задуманного нами в рамках фестиваля, заключается в том, чтобы показать путь поэта, который находится над временем, его путь духовного просвещения.

Дух поэзии Соломона ибн Габироля проходит сквозь временное понятие поэзии Насими как новая звезда, сверкающая на ночном небе, звезда любви. Проходят века, меняются границы, языки, однако язык поэзии и нравственности един... Это - рациональное зерно нашего будущего диалога с Лейлой Алиевой. Этот диалог, по сути, отражение нас самих. Это - обращение к нашему внутреннему миру, погружение в глубину "ночи", ведущей к свету".

Затем был представлен поэтический спектакль "ЛЕЙЛА. FONS VITAE" с участием известных деятелей науки и культуры, любителей поэзии.

Поэтический спектакль построен в драматическом ключе в форме стихотворного диалога двух поэтов, символично отражающего путь нравственного развития и просвещения лирического героя.

В спектакле Фуад Османов воплотил образ Соломона ибн Гебироля, а Олег Амирбеков - образ Насими.

Спектакль был с интересом встречен всеми участниками.

Участники спектакля и гости фестиваля отметили, что проведение фестиваля, посвященного великому мыслителю и философу Насими, имеет большое значение не только для культурной жизни страны, но и всей общественности в целом. Особо подчеркнув неповторимость поэтического спектакля "ЛЕЙЛА. FONS VITAE ", гости поздравили двух поэтесс, выразили им наилучшие пожелания.