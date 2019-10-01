Согласно плану учений "Кавказский орел - 2019", подразделения специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии скрытно и различными путями проникли ночью в глубину обороны условного противника, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

Спецназовцы выполнили задачу по занятию выгодных позиций для осуществления налетов на важные стратегические и военные объекты и отработала действия по выходу из глубины обороны условного противника.