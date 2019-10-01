https://news.day.az/politics/1161485.html На учениях «Кавказский орел - 2019» спецназовцы проникли в глубину обороны противника - ФОТО
На учениях «Кавказский орел - 2019» спецназовцы проникли в глубину обороны противника - ФОТО
Согласно плану учений "Кавказский орел - 2019", подразделения специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии скрытно и различными путями проникли ночью в глубину обороны условного противника, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
Спецназовцы выполнили задачу по занятию выгодных позиций для осуществления налетов на важные стратегические и военные объекты и отработала действия по выходу из глубины обороны условного противника.
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